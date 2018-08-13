Экс-президент Армении Кочарян освобожден из-под ареста

Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента Армении (1998-2008 гг.) Роберта Кочаряна об изменении меры пресечения в виде ареста.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", Апелляционный суд постановил изменить меру пресечения в связи с тем, что Р.Кочарян как бывший глава государства обладает неприкосновенностью.
"Апелляционный суд объявил недействительным решения ереванского суда первой инстанции, ссылаясь на неприкасаемость экс-президента", - сказал адвокат Р.Кочаряна Рубен Саакян журналистам в понедельник.
Р.Кочарян был освобожден в зале суда.
28 июля суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте бывшего президента страны, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Р.Кочарян был арестован на два месяца.
1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны? погибли десять человек, более 250 получили ранения.
В 2008 году действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".
Ягланд приветствовал освобождение Мамедова
В Азербайджане на свободу вышел лидер движения ReAl
Армения целенаправленно осложняет ситуацию в направлении Нахчывана, ранен азербайджанский военнослужащий – Минобороны Азербайджана
Цены на нефть снижаются из-за проблем Турции, Brent торгуется у $72,8 за баррель
Доходы ГНФАР в январе-июле от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ и конденсата с Шах-Дениз превысили $5,6 млрд
В Баку заявили о планах Азербайджана развивать экономические отношения с Турцией
СГБ Азербайджана задержала журналистов, занимавшихся незаконной слежкой, съемкой и последующим шантажом
В Азербайджане в суд передали уголовное дело по факту пожара в Республиканском наркологическом центре, в котором погибли 25 человек
Азеригаз в январе-июле зарегистрировал более 50 тыс. новых абонентов среди населения
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Министерство экологии и природных ресурсов официально поддерживает«Caspian Energy Forum Baku– 2018»
Nar является лидером по индексу лояльности клиентов
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений