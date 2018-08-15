Минфин Азербайджана направил в Генпрокуратуру материалы по фактам нарушений на 1,4 млн манатов

Проверки Государственной службы финансового надзора Минфина Азербайджана в I-ом полугодии 2018 года выявили факты нарушений в целевом использовании государственных средств в бюджетных организациях на сумму 1 млн 443,1 тыс. манатов, материалы по ним направлены в Генпрокуратуру, отмечается в сообщении министерства.
"В первом полугодии выявлены факты нарушений в 5 бюджетных организациях. Материалы по проверкам направлены в Генпрокуратуру для правовой оценки", - отмечается в сообщении.
В частности, нарушения выявлены в деятельности Центральной больницы Агстафинского района, в отделе туризма и культуры Сальянского района Минкультуры и туризма, в Евлахском ветеринарном управлении Минсельхоза, в Габалинском рыборазводном заводе Минэкологии и природных ресурсов, в НИИ гематологии и трансфузиологии им. Б.Эйвазова Минздрава.
Проверки, проведенные Госслужбой в первом полугодии 2018 года, также выявили нарушения требований нормативно-правовых актов, регулирующих расходы выделяемых из госбюджета средств.
«Проверки, проведенные центральным аппаратом Госслужбы, обеспечили возмещение в госбюджет средств на сумму 1 млн 540,3 тыс. манатов», - сообщает Минфин.
Кроме этого, Госслужба по итогам проверок в первом полугодии применила штрафы в отношении 456 должностных лиц в бюджетных организациях на общую сумму 384,1 тыс. манатов.
Минфин Азербайджана в 2017г направил в Генпрокуратуру материалы по фактам присвоения средств на 2,3 млн манатов
А.Азизов
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