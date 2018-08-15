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Дальнее зарубежье 15.08.2018 16:23

Мощный взрыв на западе Кабула привел к многочисленным жертвам - СМИ

Мощный взрыв прогремел в среду во второй половине дня вблизи одного из учебных центров в квартале Даште-Барчи на западе Кабула, имеются многочисленные жертвы, сообщили местные СМИ.

Факт взрыва подтвердил начальник пресс-центра полиции афганской столицы Хашмат Станекзай, однако он воздержался говорить о подробностях произошедшего.

"На месте взрыва работают следственные группы, есть жертвы, но пока об их числе точных данных нет", - цитируют офицера СМИ.

Между тем, СМИ сообщают о том, что в медицинские учреждения уже доставлен один погибший и девять раненых. Отмечается, что число жертв взрыва может возрасти.

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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]