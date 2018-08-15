Мощный взрыв на западе Кабула привел к многочисленным жертвам - СМИ

Мощный взрыв прогремел в среду во второй половине дня вблизи одного из учебных центров в квартале Даште-Барчи на западе Кабула, имеются многочисленные жертвы, сообщили местные СМИ.

Факт взрыва подтвердил начальник пресс-центра полиции афганской столицы Хашмат Станекзай, однако он воздержался говорить о подробностях произошедшего.

"На месте взрыва работают следственные группы, есть жертвы, но пока об их числе точных данных нет", - цитируют офицера СМИ.

Между тем, СМИ сообщают о том, что в медицинские учреждения уже доставлен один погибший и девять раненых. Отмечается, что число жертв взрыва может возрасти.