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Финансы 15.08.2018 16:49

ADIF создал Электронную систему отчетности для сбора отчетности от банков

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) создал «Электронную систему отчетности» (EHS) для приема отчетности от банков-членов ADIF, говорится в сообщении фонда.

«Данная система предназначена для получения от банков квартальной отчетности в единой форме. Эта система обеспечит оперативный информационный обмен между ADIF и банками, контроль и безопасное управление банковскими отчетностями, их обработку и подготовку аналитических данных», - отмечается в информации.

Кроме того, ADIF продолжает работу по ускорению процесса сбора кредитной задолженности с клиентов банков, находящихся в ликвидации. Для этого ведутся работы по интеграции с Госагентством ASAN. «В рамках этого проекта клиенты банков, находящихся в ликвидации, смогут погашать свои кредитные долги в наличной форме через платежные терминалы ASAN, в безналичной форме - через сайт www.asanpay.az», -отмечается в информации.

ADIF создан в 2007 году. Основная цель фонда – гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.

Н.Аббасова

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Тэги: ADIF, ОТЧЕТНОСТЬ, СИСТЕМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]