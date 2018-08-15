ADIF создал Электронную систему отчетности для сбора отчетности от банков

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) создал «Электронную систему отчетности» (EHS) для приема отчетности от банков-членов ADIF, говорится в сообщении фонда.
«Данная система предназначена для получения от банков квартальной отчетности в единой форме. Эта система обеспечит оперативный информационный обмен между ADIF и банками, контроль и безопасное управление банковскими отчетностями, их обработку и подготовку аналитических данных», - отмечается в информации.
Кроме того, ADIF продолжает работу по ускорению процесса сбора кредитной задолженности с клиентов банков, находящихся в ликвидации. Для этого ведутся работы по интеграции с Госагентством ASAN. «В рамках этого проекта клиенты банков, находящихся в ликвидации, смогут погашать свои кредитные долги в наличной форме через платежные терминалы ASAN, в безналичной форме - через сайт www.asanpay.az», -отмечается в информации.
ADIF создан в 2007 году. Основная цель фонда – гарантировать возврат банковских накоплений вкладчикам в случае банкротства банка и ликвидации его лицензии на прием депозитов.
Н.Аббасова
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