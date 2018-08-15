Банк Республика предлагает 10%-ую скидку по кредитам

Банк Республика объявляет 10%-ую скидку по наличным кредитам в честь профессиональных праздников сотрудников Государственной Пограничной Службы (ГПС) и Особой Службы Государственной охраны (ОСГО).
Кредит выдаётся под процентную ставку от 19% годовых. Максимальная сумма кредита составляет 20 000 манат, срок до 36 месяцев. Сумма кредита до 5000 манат может быть предоставлена без поручителя в зависимости от ежемесячного дохода.
Для того, чтобы получить наличный кредит, который выдаётся на различные нужды, сотрудники ГПС и ОСГО Азербайджана могут обратиться в любой из офисов банка. Кампания будет продолжаться до 31 августа 2018 года.
Обратиться за кредитом можно легко и без лишней потери времени, не выходя из дома посредством услуги WhatsAppКредит по номеру 050 2459 144.
Поключив услугу Автоплатежа при оформлении кредита, ежемесячные платежи по погашению кредита можно также оплачивать, не посещая офис банка.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
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