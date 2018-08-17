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17.08.2018 15:29

Государственный комитет по архитектуре и градостроительству и Caspian European Club расширяют сотрудничество

Председатель Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Азербайджана Самир Нуриев принял делегацию членов правления Caspian European Club во главе с первым заместителем председателя и главным исполнительным директором Тельманом Алиевым.

Во время встречи были обсуждены возможности расширения двустороннего сотрудничества, деятельность Caspian European Club, ключевые аспекты развития сферы инфраструктуры и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Председатель Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Самир Нуриев проинформировал участников встречи о краткосрочных и долгосрочных целях организации и проделанной работе и отметил, что организация градостроительной деятельности в стране является одним из вопросов, находящихся в центре внимания президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Он отметил, что одной из основных задач, поставленных Президентом страны перед Комитетом, является организация этого процесса в соответствии с плановым, систематическим и градостроительным законодательством. Приглашая бизнесменов к открытому диалогу и взаимовыгодному сотрудничеству в этой области, Самир Нуриев подчеркнул, что частный сектор играет большую роль и несет ответственность за устойчивое развитие строительного сектора, имеющего важное социально-экономическое значение. В завершение он отметил значимость изучения предложений членов Caspian European Club по проектам, связанным с обязанностями комитета.

Тельман Алиев поблагодарил Председателя Государственного комитета по архитектуре и градостроительству Азербайджана Самира Нуриева за оказанное внимание и тесное сотрудничество с Caspian European Club.

Он выразил надежду, что двустороннее сотрудничествобудет способствоватьрешению проблем области инфраструктуры, а Caspian European Club в свою очередь приложит все усилия по предложениям для продолжения активного диалога между бизнесом и госкомитета.

По итогам встречи была достигнута договоренность о создании постоянной рабочей группы, в рамках которой оперативно будут обсуждаться все проблемы, просьбы и предложения компаний членов Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Asian Club, в сфере инфраструктуры.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.

24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

Председателем Caspian European Club со дня основания является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.



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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]