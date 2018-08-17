Участники радикальной группировки "Сасна црер" (Неистовые сасунцы) Араик Хандоян и Варужан Аветисян, участвовавшие летом 2016 года в захвате полицейского полка в Ереване, а затем сдавшиеся властям, в пятницу по решению суда освобождены из-под стражи, сообщает корреспондент "Интерфакса".
"Мы идем на митинг на площади Республики в Ереване", - заявил журналистам В.Аветисян, выходя из здания суда.
Как сообщалось, премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу в центре Еревана проводит митинг, на котором намерен подведет итоги деятельности правительства за 100 дней нахождения у власти.
В Ереване перед началом митинга, которой пройдет на площади Республики, стартовало шествие с участием Н.Пашиняна.
"В Армении никогда не будут политических заключенных", - заявил глава правительства, комментируя заявления обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году экс-президента Роберта Кочаряна, который ранее объявил, что он станет первым политзаключенным в "новой Армении".
В конце июля члены группировки "Сасна црер" и гражданская инициатива "Учредительный парламент" инициировали создание политической партии для участия в выборах в парламент Армении.
"С целью участия в предстоящих парламентских выборах организация "Учредительный парламент" и члены группы "Сасна црер" инициируют процесс создания партии", - говорилось в сообщении, распространенном 24 от имени координатора "Учредительного парламента" Жирайра Сефиляна и пресс-секретаря "Сасна црер" В.Аветисяна.
17 июля 2016 года группа вооруженных лиц захватила территорию патрульно-постового полка полиции в Ереване. Боевики убили трех полицейских и ранили четырех человек. Радикалы требовали освобождения координатора армянской оппозиционной гражданской инициативы "Учредительный парламент" Ж.Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Члены вооруженной группы также требовали отставки президента и правительства, формирования правительства доверия. Вечером 31 июля они сдались.
ВВС Азербайджана отработали оказание вертолетами огневой поддержки общевойсковым частям и подразделениям
Меркель 23-25 августа посетит Грузию, Армению и Азербайджан - представитель правительства ФРГ
Глава МИД Азербайджана и посол Малайзии в Баку отмечают успехи сотрудничества в сфере энергетики
Иран производит 80 тыс. тонн инжира в год, занимая 4-е место в мире
KfW может выделить Грузии кредит в 150 млн евро на строительство ПХГ
Россельхознадзор запретил ввоз из Азербайджана 37,5 тонн сливы
Бакметрополитен на рубеже 2019-2020гг планирует завершить строительство третьей станции фиолетовой ветки
В Азербайджане задержано еще 2 человека по беспорядкам в Гяндже
Противники массового туризма в Барселоне призвали туристов бросаться с балконов
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Азерсу привлек Tunel Tikinti Servis к улучшению системы водоснабжения города Товуз
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Государственный комитет по архитектуре и градостроительству и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Nar расширяет сеть LTE в регионах
Caspian Energy Award будет вручена Президентам пяти прикаспийских стран
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений