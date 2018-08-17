Участники радикальной группировки "Сасна црер" (Неистовые сасунцы) Араик Хандоян и Варужан Аветисян, участвовавшие летом 2016 года в захвате полицейского полка в Ереване, а затем сдавшиеся властям, в пятницу по решению суда освобождены из-под стражи, сообщает корреспондент "Интерфакса".

"Мы идем на митинг на площади Республики в Ереване", - заявил журналистам В.Аветисян, выходя из здания суда.

Как сообщалось, премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу в центре Еревана проводит митинг, на котором намерен подведет итоги деятельности правительства за 100 дней нахождения у власти.

В Ереване перед началом митинга, которой пройдет на площади Республики, стартовало шествие с участием Н.Пашиняна.

"В Армении никогда не будут политических заключенных", - заявил глава правительства, комментируя заявления обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году экс-президента Роберта Кочаряна, который ранее объявил, что он станет первым политзаключенным в "новой Армении".

В конце июля члены группировки "Сасна црер" и гражданская инициатива "Учредительный парламент" инициировали создание политической партии для участия в выборах в парламент Армении.

"С целью участия в предстоящих парламентских выборах организация "Учредительный парламент" и члены группы "Сасна црер" инициируют процесс создания партии", - говорилось в сообщении, распространенном 24 от имени координатора "Учредительного парламента" Жирайра Сефиляна и пресс-секретаря "Сасна црер" В.Аветисяна.

17 июля 2016 года группа вооруженных лиц захватила территорию патрульно-постового полка полиции в Ереване. Боевики убили трех полицейских и ранили четырех человек. Радикалы требовали освобождения координатора армянской оппозиционной гражданской инициативы "Учредительный парламент" Ж.Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Члены вооруженной группы также требовали отставки президента и правительства, формирования правительства доверия. Вечером 31 июля они сдались.