Имран Хан принес присягу в качестве премьера Пакистана

Лидер партии "Тахрик аль-Инсаф" ("Движение за справедливость") Имран Хан в субботу принес присягу в качестве 22 по счету премьер-министра Пакистана, сообщает газета "Доун".

Присягу принял президент страны Мамнун Хусейн. На церемонии были зачитаны выдержки из Корана, прозвучал гимн Пакистана. Она состоялась в президентском дворце в Исламабаде, где новый премьер вместе с супругой Бушрой Имран приветствовали гостей. Помимо официальных лиц на ней присутствовали друзья нового премьера из его спортивного прошлого: игроки в крикет и комментаторы этой игры.

Затем И.Хан направился в офис премьер-министра Пакистана.

Всеобщие выборы в Пакистане прошли 25 июля 2018 года. По итогам подсчета голосов, партия "Тахрик аль-Инсаф", возглавляемая бывшей звездой крикета И.Ханом, получила 115 мест в 270-местной Национальной ассамблее. Накануне его кандидатуру утвердил парламент Пакистана.

За его кандидатуру проголосовали 176 парламентариев, в то время как его основной оппонент Шанбаз Шариф набрал лишь 92 голоса.