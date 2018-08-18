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Внешняя политика 18.08.2018 22:48

Президент Азербайджана поздравил Имран Хана с избранием премьером Пакистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Имран Хана c избранием премьер-министром Пакистана, сообщает сайт главы государства.

«Азербайджан и Пакистан объединяют партнерские и союзнические связи стратегического характера, подогреваемые волей наших братских и дружеских народов», - сказано в тексте поздравления.

И.Алиев выразил уверенность на дальнейшее развитие стратегического сотрудничества между Баку и Исламабадом и пожелал И.Хану крепкого здоровья и успешной трудовой деятельности на благо народа Пакистана.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]