Алиев и Какар обсудили расширение торгово-экономических отношений Азербайджана и Пакистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг в рамках 16-го Саммита Организации экономического сотрудничества в Ташкенте провел встречу с премьер-министром переходного правительства Пакистана Анвааром-уль-Хаком Какаром.





Как сообщает сайт азербайджанского лидера, в ходе встречи стороны выразили удовлетворение нынешним состоянием отношений между Азербайджаном и Пакистаном.





Какар подчеркнул, что Пакистан всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана в вопросе обеспечения суверенитета страны.





Алиев, в свою очередь, высоко оценил политико-дипломатическую поддержку Пакистана Азербайджану в период продолжавшейся почти 30 лет оккупации Арменией территорий Азербайджана, а также в 44-дневной Отечественной войне, и признание Армении в качестве государства-оккупанта.





Кроме того, азербайджанский лидер отметил, что Азербайджан, руководствуясь соответствующими решениями Совета Безопасности ООН в вопросе Джамму и Кашмира, является сторонником справедливости.





“На встрече также были затронуты вопросы расширения торгово-экономических отношений между двумя странами и связей между деловыми кругами. Отмечена важность деятельности Межправкомиссии. Также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сфере энергетики и транспортного сообщения”, - отмечается в информации.





Стороны также отметили, что преференциальные торговые отношения окажут положительное влияние на увеличение объема торгового оборота между двумя странами.





Алиев и Какар подчеркнули, что сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий, туризма, а также недавнее установление прямого воздушного сообщения между городами двух стран являются позитивными шагами, которые положительно повлияют на взаимодействие в сфере туризма и контакты между людьми.





Х.Насирзаде