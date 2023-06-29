Баку и Исламабад обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Мухаммедом Шахбазом Шарифом, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
“Алиев и Шариф поздравили друг друга и народы двух стран с праздником Гурбан-Байрам Шариф поблагодарил Алиева за гостеприимство, оказанное ему и пакистанской делегации во время официального визита в Азербайджан”, - отмечается в информации.
Стороны с удовлетворением отметили укрепление дружественных и братских взаимоотношений между двумя странами и провели обмен мнениями по поводу их дальнейшего развития.
Х.Насирзаде
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