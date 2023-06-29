Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

28.06 $/bbl +/- WTI 69.56 +1.86 Brent 74.03 +1.77

Внешняя политика 29.06.2023 18:32

Баку и Исламабад обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Мухаммедом Шахбазом Шарифом, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

“Алиев и Шариф поздравили друг друга и народы двух стран с праздником Гурбан-Байрам Шариф поблагодарил Алиева за гостеприимство, оказанное ему и пакистанской делегации во время официального визита в Азербайджан”, - отмечается в информации.


Стороны с удовлетворением отметили укрепление дружественных и братских взаимоотношений между двумя странами и провели обмен мнениями по поводу их дальнейшего развития.


Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПАКИСТАН, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Азербайджан и Пакистан разработают новую программу сотрудничества - Алиев Баку и Исламабад имеют полное взаимопонимание относительно того, как двигаться дальше - Алиев Баку и Исламабад обсудили увеличение числа совместных военных учений - Алиев Пакистан готов помочь Азербайджану в реконструкции и восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура - Шариф Президент Пакистана по запросу премьера распускает нижнюю палату парламента страны Алиев пригласил пакистанские компании принять участие в восстановлении Карабаха Президент Азербайджана назначил нового посла в Пакистане Баку нацелен на расширение военного сотрудничества с Исламабадом - президент Алиев Президент Таджикистана отправился с визитом в Пакистан Президент Пакистана после первой прививки заразился коронавирусом

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az