Баку и Исламабад обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Мухаммедом Шахбазом Шарифом, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

“Алиев и Шариф поздравили друг друга и народы двух стран с праздником Гурбан-Байрам Шариф поблагодарил Алиева за гостеприимство, оказанное ему и пакистанской делегации во время официального визита в Азербайджан”, - отмечается в информации.





Стороны с удовлетворением отметили укрепление дружественных и братских взаимоотношений между двумя странами и провели обмен мнениями по поводу их дальнейшего развития.





Х.Насирзаде