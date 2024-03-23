Баку придает особое значение расширению во всех сферах межгосударственных связей с Исламабадом - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 марта направил письмо премьер-министру Пакистана Мухаммаду Шахбазу Шарифу по случаю 23 марта – Дня Пакистана.

В своем письме Алиев отметил, что Пакистан – близкий друг, брат и надежный партнер Азербайджана и что Баку придает особое значение расширению во всех сферах межгосударственных связей, имеющих большой потенциал, в том числе дальнейшему углублению стратегического партнерства.

“Взаимопонимание и интенсивный политический диалог на высшем уровне сформировали для этого благоприятную почву и возможности. (...) Азербайджанский народ всегда высоко ценит постоянную поддержку и справедливую позицию Пакистана в вопросе территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ нашей страны”, - говорится в письме.

Азербайджанский лидер также отметил, что в настоящее время имеются хорошие условия для расширения двустороннего взаимодействия как в торгово-экономической, так и в транспортной, энергетической, оборонной, гуманитарной и других сферах.

“Уверен, что в интересах наших народов мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия во имя укрепления азербайджано-пакистанских традиционно дружественных отношений, развития нашего многопланового сотрудничества и дальнейшего углубления нашего стратегического партнерства”, - подчеркнул Алиев.

Х. Насирзаде