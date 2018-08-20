Четыре парламентские коалиции в Ираке создали блок для формирования правительства

Четыре ключевые коалиции в парламенте Ирака в понедельник объединились в единый политический блок с целью формирования нового иракского правительства, говорится в совместном заявлении участников этого союза.

Речь идет о победившем на парламентских выборах блоке "ас-Сайрун", возглавляемом шиитским богословом Муктадой ас-Садром, о "Победном альянсе" премьер-министра Хайдера аль-Абади, о "Движении национальной мудрости" и "Национальной коалиции".

"Мы объединились, чтобы сформировать блок большинства, который создаст новое правительство", - отмечается в заявлении.

Накануне Высший федеральный суд Ирака утвердил результаты пересчета голосов на парламентских выборах в Ираке, которые прошли 12 мая.

Согласно итогам выборов, "ас-Сайрун" победил на выборах, получив 54 места в парламенте, в то время как блок премьера занял лишь третье место с 42 местами.

После того, как суд утвердил результаты голосования, парламентарии смогут собраться на первой сессии парламента для выбора спикера. В течение 30 дней с первого заседания парламента двумя третями голосов должен быть избран новый президент страны.

Новый президент сможет поручить сильнейшему политическому блоку в парламенте сформировать правительство.