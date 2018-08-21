Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9602 RUR   0.0254 GBR   2.1815 TRY   0.2796

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.43 Brent   72.21

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 20° 36° Завтра 21° 30° 23 Авг 22° 31° 24 Авг 21° 29°

Дальнее зарубежье 21.08.2018 16:05

Все участвовавшие в нападении на Кабул боевики уничтожены - МВД Афганистана

В ходе спецоперации ликвидированы, предположительно, все террористы, участвовавшие в обстреле кварталов Кабула, пострадали двое полицейских, сообщил журналистам начальник пресс-центра МВД Афганистана Наджиб Дониш.

Утром во вторник ряд районов афганской столицы подвергся ракетному и минометному обстрелу. В районе президентского дворца была слышна стрельба. МВД Афганистана сообщило, что группа террористов проникла на территорию склада в местечке "Сарои Мохи", откуда подвергла обстрелу различные районы города.

По данным Н.Дониша, "террористы закрепились в "Сарои Мохи" и начали обстрел из миномета и реактивными снарядами некоторых частей города. Снаряды разорвались в девятом, десятом, втором и первом полицейском районах. Террористы, предположительно, для доставки оружия и боеприпасов использовали две машины грузовую и легковую. Расследование произошедшего продолжается".

"В ходе обстрела никто из гражданских лиц не пострадал. Легкие ранения получили два сотрудника полиции. Есть вероятность того, что все террористы ликвидированы, но, тем не менее, в районе продолжается операция по зачистке территории", - отметил он.

По сообщениям СМИ, несколько снарядов и мин разорвались вблизи президентского дворца "Арг", где после праздничного намаза выступал глава республики Ашраф Гани.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, ТЕРРОРИСТЫ, УНИЧТОЖЕНИЕ


Похожие новости


Минздрав Афганистана сообщает о 25 убитых, 35 раненых в теракте в Кабуле 10 человек погибли, более 20 ранены в теракте в Кабуле Мощный взрыв на западе Кабула привел к многочисленным жертвам - СМИ Шесть человек погибли, четверо ранены, включая двух граждан Франции, в теракте в Кабуле - СМИ На востоке Афганистана убиты 13 боевиков 12 человек погибли в результате взрыва у министерства по развитию сельских районов в Кабуле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]