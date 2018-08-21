Nar дарит бесплатные минуты по случаю Гурбан байрамы

Оператор Nar, отличающийся вниманием, уделяемым национальным ценностям, дарит 100 минут своим абонентам, по случаю Гурбан байрамы. Чтобы получить бонусные минуты, абонентам Nar нужно всего лишь набрать код *777#2223# на своих телефонах.

Предоставляемые бонусы будут активированы 22 августа и могут быть использованы для звонков внутри сети. Бонусные минуты будут действительны до конца праздничных дней. В кампании могут принять участие все частные абоненты Nar, при этом подключиться к кампании можно совершенно бесплатно.

Подробную информацию о кампании «Гурбан байрамы» и других кампаниях оператора можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начала свою деятельность 21 Марта 2007 г. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны. По результатам сравнительных тестов, проведенных независимой международной компанией P3 Communications во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи.