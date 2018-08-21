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Дальнее зарубежье 21.08.2018 20:22

Советник Трампа обсудил с президентом Израиля безопасность в регионе

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, завершающий трехдневный визит в Израиль, встретился с президентом этой страны Реувеном Ривлиным, сообщает во вторник "Таймс оф Исраэл".

"Мы обсудили все вопросы, которые вызывали у нас серьезную обеспокоенность, будь то (ситуация - ИФ) ХАМАС в секторе Газа или ситуация в Сирии, ситуация с "Хезболлой" и иранцами и, конечно же, ядерные возможности Ирана", - заявил журналистам Р.Ривлин.

В свою очередь Дж.Болтон отметил, что "нынешнее время приносит много вызовов как для Израиля, так и для Соединенных Штатов".

"Я думаю, очень важно подчеркивать тесную дружбу и партнерство между правительствами и народами Израиля и Соединенных Штатов", - добавил советник американского президента.

Ранее Дж.Болтон встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, США, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]