Советник Трампа обсудил с президентом Израиля безопасность в регионе

Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, завершающий трехдневный визит в Израиль, встретился с президентом этой страны Реувеном Ривлиным, сообщает во вторник "Таймс оф Исраэл".
"Мы обсудили все вопросы, которые вызывали у нас серьезную обеспокоенность, будь то (ситуация - ИФ) ХАМАС в секторе Газа или ситуация в Сирии, ситуация с "Хезболлой" и иранцами и, конечно же, ядерные возможности Ирана", - заявил журналистам Р.Ривлин.
В свою очередь Дж.Болтон отметил, что "нынешнее время приносит много вызовов как для Израиля, так и для Соединенных Штатов".
"Я думаю, очень важно подчеркивать тесную дружбу и партнерство между правительствами и народами Израиля и Соединенных Штатов", - добавил советник американского президента.
Ранее Дж.Болтон встретился с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Меркель в Баку обсудит вопрос увеличения поставок газа в ЕС - СМИ
ГААД получит 4,1 млн манатов на строительство автодороги в Гусарском районе Азербайджана
МИД Азербайджана включил депутата Бундестага ФРГ в «черный список» - СМИ
Нефть дорожает на опасениях сокращения предложения на рынке, Brent достигла $72,7 за баррель
Оборот по сделкам на Бакинской ФБ в январе-июле 2018г увеличился в 2,4 раза
Путин и Меркель обсуждали вопрос об объемах потребления газа в Европе - Песков
Турецкая ассоциация торговцев и ремесленников предложила отказаться от системы аll inclusive в отелях
Житель Баку ограбил гражданку Пакистана на сумму $13,5 тыс. –МВД
Один человек скончался, 25 госпитализированы после пищевого отравления в подмосковном строительном городке
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Nar дарит бесплатные минуты по случаю Гурбан байрамы
Все интернет-пакеты оператора полностью подходят для использования в сети 4G
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений