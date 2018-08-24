Пресс-релиз

17 сентября в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится подведение итогов конкурса презентаций среди участников поездки культурно-образовательной поездке по историческим местам России в рамках проекта «Здравствуй, Россия!».

Начало – в 16:00 часов.

19 - 21 сентября в Российском информационно-культурном центре в Баку пройдут организованные совместно с Российским университетом дружбы народов методические мероприятия для журналистов русскоязычных СМИ Азербайджана.

21 сентября в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоится заседание Учебно-методического центра русского языка РИКЦ, на котором пройдет обсуждение плана его работа на 2018/2019 учебный год.

Начало – в 16:00 часов.

21 сентября в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) пройдет стартовое мероприятие проекта «Книги и писатели – юбиляры 2018 года». Он будет проходить в течение 4 месяцев в средних и высших учебных заведениях Азербайджана, финальное мероприятие состоится в РИКЦ в декабре 2018 года.

Начало – в 16:00 часов.

24 сентября в Азербайджанской государственной академии художеств пройдет подведение итогов ежегодного Международного фестиваля детского и юношеского изобразительного творчества «Saf rənglər» («Чистые цвета»), организованного при поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане.

25 сентября в школе № 6 города Баку пройдут литературные чтения «Певец революции», посвященные 125-летию со дня рождения поэта, драматурга, одного из крупнейших поэтов XX векаВ.В. Маяковского.

Начало – в 12:00 часов.

25 сентября в лицее «Эврика» города Баку в рамках проекта Российского информационно-культурного центра «Ученые - детям» пройдет встреча учащихся школ с учеными-химиками, посвященная 190-летию со дня рождения химика, создателя новой теории химического строения веществ, родоначальника «бутлеровской школы» русских химиков

А.М. Бутлерова.

Начало – в 12:00 часов.

26 сентября в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится вечер памяти, посвященный 95-летию со дня рождения советского и российского поэта, прозаика, переводчика Расула Гамзатова.

Начало – в 16:00 часов.

28 сентября в школе № 39 города Баку состоится мероприятие, посвященное 910-летию со времени основания князем Владимиром Мономахом города Владимира.

Начало – в 12:00 часов.

27 - 29 сентября в городах Баку, Сумгаите и Гяндже пройдут Информационно-коммуникационные мероприятия по продвижению в русских школах Азербайджанской Республики российских литературных изданий и ресурсов по русскому языку, литературе, культуре, истории России. Они организованы Совместно с Обществом с ограниченной ответственностью «Экспертиза. Аналитика. Сопровождение».

27 - 29 сентября в городах Баку, Сумгаите и Гяндже пройдут Мероприятия просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленные на продвижение, поддержку и укрепление позиций русского языка популяризацию российской науки, культуры и образования, в т.ч. посвященные памятным датам российской литературы, культуры и науки. Они организованы совместно с Обществом с ограниченной ответственностью «Оценка качества образования».

*- Время и место проведения мероприятий могут быть изменены. Дополнительную информацию можно получить по электронной почте [email protected] или по телефону +99412494500 (Пономарева Юлия Валерьевна).