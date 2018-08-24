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24.08.2018 10:03

Пресс-релиз

27 августа в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие фотовыставки «Курская дуга», в которую войдут материалы, предоставленные Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. (город Москва).

Выставка приурочена к 75-ой годовщине окончания Курской битвы.

Начало – в 11:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]