Пресс-релиз

27 августа в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие фотовыставки «Курская дуга», в которую войдут материалы, предоставленные Центральным музеем Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. (город Москва).
Выставка приурочена к 75-ой годовщине окончания Курской битвы.
Начало – в 11:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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