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СНГ 24.08.2018 14:04

Военные учения с участием 7,5 тыс. военнослужащих пройдут в Белоруссии 6-12 сентября - Минобороны

Учения Вооруженных сил Белоруссии с участием до 7,5 тыс. военнослужащих, 260 единиц бронетехники, около 30 самолетов и вертолетов пройдут на шести полигонах страны 6-12 сентября, сообщает белорусское военное ведомство.

"Командно-штабное учение пройдет в два этапа. Для выполнения учебно-боевых задач военнослужащими будет задействовано шесть полигонов, районы и участки местности Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областей", - говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

"В рамках подготовки войск и мест проведения предстоящего командно-штабного учения (...) воинские части и подразделения приступили к выходу в назначенные районы", - отметили в пресс-службе ведомства.

Подразделения 74-го отдельного полка связи и 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования совершили марш на 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский.

Подразделения 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования провели погрузку военной и специальной техники на железнодорожный транспорт и убыли на 227-й общевойсковой полигон Борисовский, говорится в сообщении.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, УЧЕНИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]