Военные учения с участием 7,5 тыс. военнослужащих пройдут в Белоруссии 6-12 сентября - Минобороны

Учения Вооруженных сил Белоруссии с участием до 7,5 тыс. военнослужащих, 260 единиц бронетехники, около 30 самолетов и вертолетов пройдут на шести полигонах страны 6-12 сентября, сообщает белорусское военное ведомство.

"Командно-штабное учение пройдет в два этапа. Для выполнения учебно-боевых задач военнослужащими будет задействовано шесть полигонов, районы и участки местности Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областей", - говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.

"В рамках подготовки войск и мест проведения предстоящего командно-штабного учения (...) воинские части и подразделения приступили к выходу в назначенные районы", - отметили в пресс-службе ведомства.

Подразделения 74-го отдельного полка связи и 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования совершили марш на 230-й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский.

Подразделения 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады Северо-западного оперативного командования провели погрузку военной и специальной техники на железнодорожный транспорт и убыли на 227-й общевойсковой полигон Борисовский, говорится в сообщении.