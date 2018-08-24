Facebook, Twitter и Google проведут секретную встречу, посвященную борьбе с дезинформацией перед выборами в США - СМИ

Представители крупнейших технологических компаний, таких как Facebook и Twitter соберутся в пятницу на тайную встречу по подготовке к промежуточным выборам в США, сообщает интернет-издание BuzzFeed.
В распоряжение издания попало письмо, в котором глава подразделения Facebook по политике в сфере кибербезопасности Натаниэль Глейхер приглашает представителей порядка десяти компаний, в том числе Google, Microsoft и Snapchat собраться в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско.
"Как я уже говорил некоторым из вас в течение последних нескольких недель, мы намеревались организовать беседу в продолжение обсуждений в нашей сфере по информационным операциям, защите выборов и работе, которую мы все делаем, чтобы справиться с этими вызовами", - говорится в письме.
В мае подобная встреча уже проходила в офисе Facebook, на ней присутствовали представители ФБР и министерства внутренней безопасности США, пишет издание.
Издание отмечает, что повышенное внимание властей технологические компании, например, Facebook и Twitter, привлекли из-за того, что они достаточно медленно отреагировали на сообщения о том, что иностранные спецслужбы и связанные с ними лица якобы используют их платформы для того, чтобы воздействовать на пользователей в преддверии выборов 2016 года.
В феврале против 13 граждан России в США были выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы.
По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований, которое западные СМИ называют "фабрикой троллей" и подозревают в попытках повлиять на американских избирателей.
После февральских обвинений, отмечает издание, Facebook, Twitter, Reddit, Tumblr и YouTube как минимум один раз проводили "чистки" аккаунтов, якобы связанные с деятельностью иностранных агентов.
Меркель объяснила согласие с отказом Баку во въезде депутату Бундестага важностью переговоров в Азербайджане
Германия готова помочь в решении карабахского конфликта - Меркель
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Правительство Азербайджана улучшило прогноз роста ВВП на 2018г
Правительство Азербайджана планирует к 2026г снизить госдолг до 14% ВВП с 24% ВВП в 2018г
Внешний долг банковского сектора Азербайджана в 2017г снизился до $900 млн
Google ввел самоуничтожающиеся электронные письма
На юге Заполярья утонули пять человек - источник
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азерсу направит более 7 млн манатов на улучшение водоснабжения в двух городах Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений