Facebook, Twitter и Google проведут секретную встречу, посвященную борьбе с дезинформацией перед выборами в США - СМИ

Представители крупнейших технологических компаний, таких как Facebook и Twitter соберутся в пятницу на тайную встречу по подготовке к промежуточным выборам в США, сообщает интернет-издание BuzzFeed.

В распоряжение издания попало письмо, в котором глава подразделения Facebook по политике в сфере кибербезопасности Натаниэль Глейхер приглашает представителей порядка десяти компаний, в том числе Google, Microsoft и Snapchat собраться в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско.

"Как я уже говорил некоторым из вас в течение последних нескольких недель, мы намеревались организовать беседу в продолжение обсуждений в нашей сфере по информационным операциям, защите выборов и работе, которую мы все делаем, чтобы справиться с этими вызовами", - говорится в письме.

В мае подобная встреча уже проходила в офисе Facebook, на ней присутствовали представители ФБР и министерства внутренней безопасности США, пишет издание.

Издание отмечает, что повышенное внимание властей технологические компании, например, Facebook и Twitter, привлекли из-за того, что они достаточно медленно отреагировали на сообщения о том, что иностранные спецслужбы и связанные с ними лица якобы используют их платформы для того, чтобы воздействовать на пользователей в преддверии выборов 2016 года.

В феврале против 13 граждан России в США были выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы.

По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований, которое западные СМИ называют "фабрикой троллей" и подозревают в попытках повлиять на американских избирателей.

После февральских обвинений, отмечает издание, Facebook, Twitter, Reddit, Tumblr и YouTube как минимум один раз проводили "чистки" аккаунтов, якобы связанные с деятельностью иностранных агентов.