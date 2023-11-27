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Это интересно 27.11.2023 10:51

Американцы потратили рекордные $9,8 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»

Совокупные онлайн-покупки американцев в "Черную пятницу" достигли нового рекорда, говорится в отчете Adobe Analytics.

Показатель составил $9,8 млрд, что на 7,5% выше, чем годом ранее.

Наибольшей популярностью у американцев в "Черную пятницу" пользовались телевизоры, "умные" часы и куклы Барби, сообщает Market Watch. В десятку самых покупаемых товаров также вошли Bluetooth-наушники, игрушки серии Mini Brands, внешние аккумуляторы с беспроводной зарядкой, роботы-пылесосы, наборы посуды и кофемашины.

Как ожидают в Adobe, киберпонедельник (27 ноября) превзойдет "Черную пятницу". Согласно прогнозу компании, онлайн-покупки американцев в этот день достигнут $12 млрд, что на 6,1% выше, чем годом ранее.

Adobe также прогнозировала, что за два дня после "Черной пятницы" - в субботу и воскресенье, американцы потратят на онлайн-шопинг еще порядка $10 млрд.

В День благодарения (23 ноября) онлайн-покупки американцев составили $5,6 млрд, что на 5,5% больше, чем в прошлом году, и является рекордным показателем, сообщила ранее Adobe.

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Тэги: США, ПРАЗДНИКИ, ИНТЕРНЕТ, ПОКУПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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