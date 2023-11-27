Американцы потратили рекордные $9,8 млрд на онлайн-покупки в «Черную пятницу»

Совокупные онлайн-покупки американцев в "Черную пятницу" достигли нового рекорда, говорится в отчете Adobe Analytics.
Показатель составил $9,8 млрд, что на 7,5% выше, чем годом ранее.
Наибольшей популярностью у американцев в "Черную пятницу" пользовались телевизоры, "умные" часы и куклы Барби, сообщает Market Watch. В десятку самых покупаемых товаров также вошли Bluetooth-наушники, игрушки серии Mini Brands, внешние аккумуляторы с беспроводной зарядкой, роботы-пылесосы, наборы посуды и кофемашины.
Как ожидают в Adobe, киберпонедельник (27 ноября) превзойдет "Черную пятницу". Согласно прогнозу компании, онлайн-покупки американцев в этот день достигнут $12 млрд, что на 6,1% выше, чем годом ранее.
Adobe также прогнозировала, что за два дня после "Черной пятницы" - в субботу и воскресенье, американцы потратят на онлайн-шопинг еще порядка $10 млрд.
В День благодарения (23 ноября) онлайн-покупки американцев составили $5,6 млрд, что на 5,5% больше, чем в прошлом году, и является рекордным показателем, сообщила ранее Adobe.
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