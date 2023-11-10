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Дальнее зарубежье 10.11.2023 01:02

Розничные продажи в США в праздники вырастут на 3-4% и достигнут рекорда - NRF

Розничные продажи в праздничный сезон в США вырастут в этом году на 3-4%, прогнозирует Национальная федерация розничной торговли (NRF).

Таким образом, их общий объем ожидается в диапазоне от $957,3 млрд до $966,6 млрд, что станет очередным рекордом. Данные NRF учитывают продажи в магазинах и онлайн в период с 1 ноября по 31 декабря - без учета автомобилей, автомобильного топлива и ресторанов.

В предыдущие три года стимулирующие меры на триллионы долларов во время пандемии COVID-19 привели к беспрецедентному скачку розничных расходов. Несмотря на более медленные темпы повышения продаж в этом году, они будут соответствовать среднегодовому увеличению на 3,6% в период с 2010 года по 2019 год, отмечается в отчете.

"Неудивительно, что темпы роста продаж в праздничные дни возвращаются к допандемийному уровню", - заявил президент и главный исполнительный директор NRF Мэтью Шэй, слова которого приводятся в сообщении. По его мнению, "в целом финансы домохозяйств остаются в хорошей форме", что позволяет рассчитывать на сохранение объемов потребительских расходов.

Онлайн-продажи и другие категории продаж вне физических торговых точек, как ожидается, поднимутся в ноябре-декабре на 7-9% и будут находиться в районе $273,7-278,8 млрд, прогнозирует NRF. В прошлом году они составляли $255,8 млрд.

"Потребители остаются у руля, демонстрируя устойчивость, несмотря на сдерживающие факторы такие, как инфляции, подорожание бензина, ужесточение условий кредитования и высокие процентные ставки", - заявил главный экономист NRF Джек Кляйнхенц.

Американцы в среднем планируют потратить $875 на подарки и другие праздничные товары, такие как украшения для дома и продукты питания, что на $42 (на 5%) выше прошлогоднего показателя. Средний показатель за последнее десятилетие составляет $834.

NRF также прогнозирует, что в этом году ритейлеры наймут 345-450 тыс. временных сотрудников на период праздников на фоне традиционного роста активности покупателей. В прошлом году они привлекли дополнительно 391 тыс. человек.

В 2022 году общий объем розничных продаж в праздники увеличился на 5,4% и достиг $929,5 млрд.

В опросе NRF, который проходил 2-9 октября, приняли участие свыше 8,1 тыс. человек.

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Тэги: США, ПРАЗДНИКИ, РАСХОДЫ, ПРОГНОЗ


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