Покупки в последнюю субботу перед Рождеством планируют 142 млн американцев

Почти 142 млн американских потребителей планируют совершить покупки в магазинах и онлайн в последнюю субботу перед католическим Рождеством, свидетельствуют данные ежегодного исследования, опубликованного Национальной федерацией розничной торговли (NRF) США и Prosper Insights & Analytics.
В 2017 году, когда суббота также выпадала на 23 декабря, шоппингом намеревались заняться 126 млн американцев.
"В этом году Суперсуббота идеально подходит для покупок в последний момент, - отметил вице-президент Prosper Insights & Analytics Фил Рист - Также большинство потребителей планирует покупать последние подарки к Рождеству всю последнюю неделю перед праздником".
Чуть более трети потребителей (37%) будут закупаться исключительно в физических магазинах, тогда как годом ранее эта доля составляла 28%. Примерно одна пятая опрошенных (22%) будет совершать покупки только через интернет. Основная часть респондентов (41%) рассматривает как онлайн, так и офлайн шопинг.
Самым популярным подарком в США считается одежда - её назвали 50% респондентов. Также американцы часто дарят игрушки (34%), подарочные карты (27%), книги и диски (24%), а также косметику (23%).
NRF называет сезоном праздничных продаж период с 1 ноября по 31 декабря. Организация ожидает, что продажи в этот период вырастут на 3-4% по сравнению с 2022 годом и достигнут $957,3-966,6 млрд. В прошлом году продажи в праздничный сезон составили $929,5 млрд.
В исследовании приняли участие почти 8 тыс. совершеннолетних респондентов, опрос был проведен в период с 1 по 6 декабря, вероятность погрешности составляет плюс-минус 1,1 процентного пункта.
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