В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»

27 августа с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка «Курская дуга», приуроченная к 75-летию одной из крупнейших битв Великой Отечественной войны – сражению на Курской дуге.

В состав фотовыставки вошли архивные фотографии, сделанные фронтовыми корреспондентами, и материалы, переданные музеем Великой Отечественной войны (город Москва).

Открывая выставку, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов отметил: «Это была одна из самых масштабных военных операций. В нее было вовлечено около двух миллионов человек, шесть тысяч танков и четыре тысячи самолетов».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников на открытии выставки подчеркнул: «Сегодня в мире немало попыток переписать историю. Победителей сделать проигравшими, а проигравших – победителями. Поэтому организация подобных выставок очень важна и полезна, причем для представителей самых разных поколений».