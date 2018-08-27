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27.08.2018 14:45

В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»

27 августа с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка «Курская дуга», приуроченная к 75-летию одной из крупнейших битв Великой Отечественной войны – сражению на Курской дуге.

В состав фотовыставки вошли архивные фотографии, сделанные фронтовыми корреспондентами, и материалы, переданные музеем Великой Отечественной войны (город Москва).

Открывая выставку, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов отметил: «Это была одна из самых масштабных военных операций. В нее было вовлечено около двух миллионов человек, шесть тысяч танков и четыре тысячи самолетов».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников на открытии выставки подчеркнул: «Сегодня в мире немало попыток переписать историю. Победителей сделать проигравшими, а проигравших – победителями. Поэтому организация подобных выставок очень важна и полезна, причем для представителей самых разных поколений».

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]