В Баку открылась фотовыставка «Курская дуга»

27 августа с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка «Курская дуга», приуроченная к 75-летию одной из крупнейших битв Великой Отечественной войны – сражению на Курской дуге.
В состав фотовыставки вошли архивные фотографии, сделанные фронтовыми корреспондентами, и материалы, переданные музеем Великой Отечественной войны (город Москва).
Открывая выставку, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов отметил: «Это была одна из самых масштабных военных операций. В нее было вовлечено около двух миллионов человек, шесть тысяч танков и четыре тысячи самолетов».
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников на открытии выставки подчеркнул: «Сегодня в мире немало попыток переписать историю. Победителей сделать проигравшими, а проигравших – победителями. Поэтому организация подобных выставок очень важна и полезна, причем для представителей самых разных поколений».
Баку изучает информацию о намерении Армении закупить РСЗО «Пинака» у Индии – МИД Азербайджана
ОБСЕ проведет 28 августа мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении
Премьер Грузии обсудит в Азербайджане вопросы сотрудничества
Госнефтефонд завершил в 2017г процесс доставки в Азербайджан золота, приобретенного в 2012-2013гг
Iteca Caspian проведет до конца 2018г в Азербайджане 11 международных выставок
Шамахинский Сафари-парк осенью начнет принимать школьников и туристов
6 человек погибли в ДТП на севере Азербайджана
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в центральном регионе Азербайджана
Президент Алиев открыл ряд производственных и социальных объектов в центральном регионе Азербайджана
ГААД получит 11,3 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Спикер парламента и премьер Армении договорились провести широкое обсуждение вопроса о проведении конституционного референдума
Макрон надеется на заключение c Лондоном соглашения по Brexit без ущерба ЕС
Саммит Россия-Турция-Иран может состояться в Тегеране - Песков
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений