Определились победители лотереи организованной Bakcell и Bank of Baku

Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell назвала победителей стимулирующей тиражной лотереи под названием «Путешествие за рубеж от Bakcell Ulduzum и Bank of Baku».

Обладатели главных призов лотереи были автоматически определены 29 августа 2018 года, посредством специальной компьютерной программы, путем случайного выбора. Розыгрыш призов прошел с участием официальных лиц Bakcell и Bank of Baku, а также представителей прессы. Согласно результатам розыгрыша, абонент Bakcell Камран Шамиев, являющийся также клиентом Bank of Baku стал обладателем главного приза – поездки в Дубай. В призовой пакет входит 1 авиабилет Баку-Дубай-Баку, а также виза, 3 ночи и 4 дня в 3 или 4 звёздочном отеле в городе Дубай, трансфер из аэропорта в отель (и из отеля в аэропорт) и туристическая страховка. Обладателем второго главного приза - мобильного телефона iPhone стала Ямен Фарзалиева. Сразу после окончания тиража, представители Bakcell и Bank of Baku установили телефонную связь с победителями, чтобы поздравить их с выигрышем.

Нужно отметить, что все участники лотереи, проведенной в период с 18 мая по 18 августа 2018 года стали обладателями подарков. Так, тысячи абонентов Bakcell использующих услуги Bank of Baku получили минуты для разговора и бесплатные интернет-пакеты от мобильного оператора, а также специальные скидки от банка.

Программа Ulduzum, которая насчитывает свыше 2,9 млн. абонентов и около 250 партнеров, на сегодняшний день, является одной из самых успешных программ клиентской лояльности, не только в Азербайджане, но и в странах Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии и Северной Африки. Программа предоставляет абонентам Bakcell лучший клиентский опыт, а также широкий спектр услуг и скидок повышая тем самым уровень лояльности, как абонентов мобильного оператора, так и клиентов компаний-партнеров Ulduzum.

Отметим, что в программе лояльности Ulduzum могут принять участие абсолютно все абоненты Bakcell, без какой-либо абонентской платы. Чтобы подключиться к программе Ulduzum, достаточно отправить бесплатное СМС-сообщение с текстом «1» на короткий номер 5555. Мобильное приложение Bakcell Ulduzum, можно загрузить на мобильные устройства, работающие как на базе операционной системы iOS, так и Android по следующей ссылке: www.ulduzum.az

