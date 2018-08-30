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Внешняя политика 30.08.2018 15:32

Азербайджан и Грузия совместными усилиями изменили энергетическую карту мира - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Тбилиси совместными усилиями и проектами изменили энергетическую карту мира.

"В течение веков грузинский и азербайджанский народы живут в дружеской и добрососедской атмосфере. Сегодня отношения между двумя независимыми странами основаны на прочной основе. Грузия и Азербайджан совместно осуществляют важные проекты, совместными усилиями мы изменили карту мира", - заявил И.Алиев в четверг в Баку на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

Азербайджанский лидер особо отметил проекты в сфере транспорта, которые, по его словам, имеют большое значение в масштабах Европы и Азии.

"Грузия, Азербайджан и Турция активно сотрудничают в реализации всех этих проектов. Я считаю, нам нужно приложить дополнительные усилия в связи с увеличением торгового оборота. Знаю, что в Грузии очень хороший инвестиционный климат, и мы рады, что Азербайджан является первой страной-инвестором для Грузии. Сегодня мы обсудим многие вопросы, в том числе темы регионального сотрудничества", - сказал И.Алиев.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, ГРУЗИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]