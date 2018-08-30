Азербайджан и Грузия совместными усилиями изменили энергетическую карту мира - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Тбилиси совместными усилиями и проектами изменили энергетическую карту мира.
"В течение веков грузинский и азербайджанский народы живут в дружеской и добрососедской атмосфере. Сегодня отношения между двумя независимыми странами основаны на прочной основе. Грузия и Азербайджан совместно осуществляют важные проекты, совместными усилиями мы изменили карту мира", - заявил И.Алиев в четверг в Баку на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.
Азербайджанский лидер особо отметил проекты в сфере транспорта, которые, по его словам, имеют большое значение в масштабах Европы и Азии.
"Грузия, Азербайджан и Турция активно сотрудничают в реализации всех этих проектов. Я считаю, нам нужно приложить дополнительные усилия в связи с увеличением торгового оборота. Знаю, что в Грузии очень хороший инвестиционный климат, и мы рады, что Азербайджан является первой страной-инвестором для Грузии. Сегодня мы обсудим многие вопросы, в том числе темы регионального сотрудничества", - сказал И.Алиев.
Б.Рустамбеков
Прямой и гарантированный внешний госдолг Азербайджана в I полугодии вырос на 2%
АПБ предотвратило ввоз в Азербайджан из Украины около 34 тонн конины
Глава МИД Австрии продемонстрировала журналистам обручальное кольцо
Норвежский министр оставил свой пост ради карьеры супруги
ГААД получит около 5 млн манатов на реконструкцию автодороги Уджар-Зардаб-Агджабеди–Биринджи Алиджанлы
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного дома в Исмайыллы
Президент Алиев выделил около 4 млн манатов на создание мастерской по производству ковров и строительство детсада в Исмаиллах
Глава МИД Франции призывает создать механизмы, которые позволят Ирану участвовать в торговле в условиях санкций США
Германия прохладно отнеслась к идее единого бюджета еврозоны
Грузия и Азербайджан объединят усилия в борьбе с героиновым трафиком из Ирана - глава грузинского МВД
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Caspian European Club провел бизнес-форум с Государственным Агентством Обязательного Медицинского Страхования
Определились победители лотереи организованной Bakcell и Bank of Baku
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений