Азербайджан и Грузия совместными усилиями изменили энергетическую карту мира - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Тбилиси совместными усилиями и проектами изменили энергетическую карту мира.

"В течение веков грузинский и азербайджанский народы живут в дружеской и добрососедской атмосфере. Сегодня отношения между двумя независимыми странами основаны на прочной основе. Грузия и Азербайджан совместно осуществляют важные проекты, совместными усилиями мы изменили карту мира", - заявил И.Алиев в четверг в Баку на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

Азербайджанский лидер особо отметил проекты в сфере транспорта, которые, по его словам, имеют большое значение в масштабах Европы и Азии.

"Грузия, Азербайджан и Турция активно сотрудничают в реализации всех этих проектов. Я считаю, нам нужно приложить дополнительные усилия в связи с увеличением торгового оборота. Знаю, что в Грузии очень хороший инвестиционный климат, и мы рады, что Азербайджан является первой страной-инвестором для Грузии. Сегодня мы обсудим многие вопросы, в том числе темы регионального сотрудничества", - сказал И.Алиев.

Б.Рустамбеков