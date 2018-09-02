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Дальнее зарубежье 02.09.2018 15:38

Британский премьер не согласна на компромисс с ЕС по вопросам Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не пойдет на компромисс с ЕС в вопросах выхода из союза в ущерб британским интересам.

"Меня не заставят пойти на компромиссы по соглашению в Чекерсе, которые не отвечают нашим национальным интересам", - говорится в статье, написанной Т.Мэй для газеты The Sunday Teleraph.

Она отметила в статье, что "предстоящие месяцы станут критическими для определения будущего страны".

При этом премьер подчеркнула, что не пойдет на проведение в стране второго референдума по вопросам членства страны в ЕС.

"Задавать один и тот же вопрос снова и снова будет жутким предательством по отношению к нашей демократии", - сказала глава британского кабинета министров.

В июле в пригороде Лондона Чекерсе министры кабинета выработали соглашение, в котором определены условия выхода страны из ЕС .

Выход Великобритании должен состояться в марте 2019 года, условия должны быть согласованы на переговорах с Евросоюзом.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕС, КОМПРОМИСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]