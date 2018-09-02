Британский премьер не согласна на компромисс с ЕС по вопросам Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не пойдет на компромисс с ЕС в вопросах выхода из союза в ущерб британским интересам.

"Меня не заставят пойти на компромиссы по соглашению в Чекерсе, которые не отвечают нашим национальным интересам", - говорится в статье, написанной Т.Мэй для газеты The Sunday Teleraph.

Она отметила в статье, что "предстоящие месяцы станут критическими для определения будущего страны".

При этом премьер подчеркнула, что не пойдет на проведение в стране второго референдума по вопросам членства страны в ЕС.

"Задавать один и тот же вопрос снова и снова будет жутким предательством по отношению к нашей демократии", - сказала глава британского кабинета министров.

В июле в пригороде Лондона Чекерсе министры кабинета выработали соглашение, в котором определены условия выхода страны из ЕС .

Выход Великобритании должен состояться в марте 2019 года, условия должны быть согласованы на переговорах с Евросоюзом.