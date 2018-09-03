В Армении возбуждено новое уголовное дело о разгоне акции протеста в Ереване десятилетней давности

Специальная следственная служба (ССС) Армении возбудила новое уголовное дело в рамках расследования событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновений между недовольными итогами президентских выборов демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов погибли десять человек.

Как сообщает в понедельник пресс-служба ССС, по версии следствия, высокопоставленные полицейские сфальсифицировали документы, согласно которым 29 февраля 2008 года правоохранительные органы получили сведения о наличии у демонстрантов на площади Свободы в Ереване оружия и взрывчатых веществ.

"Документы были сфальсифицированы в рамках деятельности утвержденной президентом Армении Сержем Саргсяном "Группы по сбору фактов событий 1 марта". Таким образом, высокопоставленные лица, исходя из групповых интересов, представили ложные сведения, чтобы оправдать действия полиции, скрыть незаконные действия и избежать ответственности. По статьям "злоупотребление должностными полномочиями", "превышение должностных полномочий" и "служебный подлог" возбуждены уголовные дела, которые присоединены к уголовному делу о событиях 1-2 марта в Ереване", - утверждают в следственном органе.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил С.Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.

Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта.

По делу "1 марта" в качестве обвиняемых в свержении конституционного строя проходят экс-президент Армении Роберт Кочарян, экс-министр обороны Микаел Арутюнян и действующий генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.