Винный дом Азербайджана открылся в Урумчи

"Винный дом (ВД) Азербайджана" открылся в Урумчи (Китай), сообщает Минэкономики Азербайджана.
"Это первый Винный дом Азербайджана, открытый за рубежом", - подчеркивается в сообщении.
Основная цель открытия ВД – увеличение объема поставок азербайджанской винной продукции на китайский рынок.
В сообщении отмечается, что Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) подписал Меморандум намерений о сотрудничестве с китайской компанией "YEMA".
Как сообщалось ранее, Азербайджан также планирует открыть Винные дома в Шанхае (Китай), России.
А.Азизов
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