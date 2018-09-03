Винный дом Азербайджана открылся в Урумчи

"Винный дом (ВД) Азербайджана" открылся в Урумчи (Китай), сообщает Минэкономики Азербайджана.

"Это первый Винный дом Азербайджана, открытый за рубежом", - подчеркивается в сообщении.

Основная цель открытия ВД – увеличение объема поставок азербайджанской винной продукции на китайский рынок.

В сообщении отмечается, что Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) подписал Меморандум намерений о сотрудничестве с китайской компанией "YEMA".

Как сообщалось ранее, Азербайджан также планирует открыть Винные дома в Шанхае (Китай), России.

А.Азизов