В Китае состоялась церемония открытия Торгового дома Азербайджана

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, находящийся с рабочим визитом в Китае, принял участие в церемонии открытия Торгового дома Азербайджана.
"Сегодня в Китае открылся очередной, а в Пекине - первый Торговый Дом Азербайджана. Деятельность Торгового Дома будет способствовать диверсификации экономических отношений между Азербайджаном и Китаем и увеличению товарооборота", - написал Джаббаров в социальной сети "Х".
В.Алиев
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