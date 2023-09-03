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Макроэкономика 03.09.2023 17:45

В Китае состоялась церемония открытия Торгового дома Азербайджана

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, находящийся с рабочим визитом в Китае, принял участие в церемонии открытия Торгового дома Азербайджана.

"Сегодня в Китае открылся очередной, а в Пекине - первый Торговый Дом Азербайджана. Деятельность Торгового Дома будет способствовать диверсификации экономических отношений между Азербайджаном и Китаем и увеличению товарооборота", - написал Джаббаров в социальной сети "Х".

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КИТАЙ, ТОРГОВЛЯ, ДОМ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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