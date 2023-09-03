В Китае состоялась церемония открытия Торгового дома Азербайджана

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, находящийся с рабочим визитом в Китае, принял участие в церемонии открытия Торгового дома Азербайджана. "Сегодня в Китае открылся очередной, а в Пекине - первый Торговый Дом Азербайджана. Деятельность Торгового Дома будет способствовать диверсификации экономических отношений между Азербайджаном и Китаем и увеличению товарооборота", - написал Джаббаров в социальной сети "Х". В.Алиев

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