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Транспорт и связь 13.10.2023 21:56

Набиев обсудил с представителями китайского производителя электробусов Yutong создание СП в Азербайджане

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев сообщил, что обсудил с представителями китайского производителя электробусов Yutong вопрос создания производственного предприятия в Азербайджане.

"Мы встретились с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией компании Yutong по производству электробусов. В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества, а также вопрос создания производственного предприятия в Азербайджане совместно с местными партнерами", - написал Набиев в пятницу в фейсбуке.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КИТАЙ, ТРАНСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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