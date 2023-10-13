Набиев обсудил с представителями китайского производителя электробусов Yutong создание СП в Азербайджане

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев сообщил, что обсудил с представителями китайского производителя электробусов Yutong вопрос создания производственного предприятия в Азербайджане.

"Мы встретились с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией компании Yutong по производству электробусов. В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества, а также вопрос создания производственного предприятия в Азербайджане совместно с местными партнерами", - написал Набиев в пятницу в фейсбуке.

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