Обсуждены перспективы развития азербайджано-китайских экономических отношений

В ходе официального визита делегации, возглавляемой министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым в Китай, были обсуждены перспективы развития азербайджано-китайских экономических отношений. "На конференции "Год инвестиций в Китае: расширение специальной пропаганды сферы услуг", проходящей в рамках Китайской выставки международных торговых услуг подчеркнули роль сферы услуг в укреплении глобального партнёрства. В рамках конференции состоялся также обмен мнениями с министром коммерции Китайской Народной Республики Ван Вентао о перспективах развития азербайджано-китайских экономических отношений", - написал на своей странице в соцсети "X" Джаббаров. В.Алиев

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