Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8347 RUR   0.0183 GBR   2.1426 TRY   0.0588

Цена на нефть

05.12 $/bbl +/- WTI 72.32 -0.72 Brent 77.20 -0.83

ТЭК 06.12.2023 22:39

SOCAR и China Energy International Group Co обсудили совместные ВИЭ-проекты

Президент SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) Ровшан Наджаф и президент China Energy International Group Co. Ltd Цяо Сюбинь на встрече в среду обсудили возможности реализации совместных проектов, сообщили в SOCAR.

"Стороны обсудили важность соглашения о сотрудничестве, подписанного между SOCAR и China Energy International Group Co. Ltd в июне этого года, рассмотрели предстоящую работу и цели на будущее, развитие возобновляемых источников энергии, в том числе "зеленого" водорода, реализацию финансово выгодных проектов, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в информации.

В ходе встречи подчеркнуто, что компания China Energy International Group Co. ведет деятельность в области "зеленой" энергетики и низкоуглеродной энергетики в разных странах.

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КИТАЙ, ЭНЕРГЕТИКА, SOCAR


Похожие новости


Алиев утвердил меморандум о сотрудничестве Азербайджана и Китая в энергетике Азербайджан и Китай обсудили перспективы развития двустороннего военного сотрудничества В ходе визита Гасанова в Китай будут обсуждены перспективы двустороннего военного сотрудничества между Баку и Пекином Набиев обсудил с представителями китайского производителя электробусов Yutong создание СП в Азербайджане Алиев выразил пожелание продолжения азербайджано-китайского сотрудничества на освобожденных от оккупации территориях Баку и Пекин обсудили перспективы совместной деятельности между SOCAR и энергокомпаниями в Китае В Китае состоялась церемония открытия Торгового дома Азербайджана Обсуждены перспективы развития азербайджано-китайских экономических отношений Азербайджан и Китай обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики Азербайджан придает особое значение отношениям с КНР - Алиев

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az