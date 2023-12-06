SOCAR и China Energy International Group Co обсудили совместные ВИЭ-проекты

Президент SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) Ровшан Наджаф и президент China Energy International Group Co. Ltd Цяо Сюбинь на встрече в среду обсудили возможности реализации совместных проектов, сообщили в SOCAR.
"Стороны обсудили важность соглашения о сотрудничестве, подписанного между SOCAR и China Energy International Group Co. Ltd в июне этого года, рассмотрели предстоящую работу и цели на будущее, развитие возобновляемых источников энергии, в том числе "зеленого" водорода, реализацию финансово выгодных проектов, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в информации.
В ходе встречи подчеркнуто, что компания China Energy International Group Co. ведет деятельность в области "зеленой" энергетики и низкоуглеродной энергетики в разных странах.
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