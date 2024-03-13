Азербайджан готов поднять отношения с Китаем на новый уровень - Алиев

Азербайджан заинтересован в развитии отношений с Китаем, заявил в среду президент страны Ильхам Алиев в ходе встречи со специальным представителем китайского правительства по европейским вопросам Ву Хонгбо.
"Алиев подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в том, чтобы связи с Китаем поднялись на качественно новый уровень", - говорится в информации, размещенной на сайте главы азербайджанского государства.
Алиев отметил, что Азербайджан готов к тесному сотрудничеству с Китаем и в рамках СОР, подчеркнул, что "Китай добился внушительных технологических успехов в области возобновляемой энергии, и Азербайджан готов к сотрудничеству с КНР в этой сфере". Глава государства заявил, что "зеленый переход является одним из приоритетов Азербайджана, и наша страна заинтересована также в создании совместных производственных предприятий в этой отрасли".
Он подчеркнул, что "Азербайджан всегда поддерживает политику единого Китая, его территориальную целостность, не признает независимость Тайваня и решительно осуждает проведенные там выборы".
Как отмечается в информации, глава государства обратил внимание на то, что Азербайджан, Казахстан и Грузия создали совместное предприятие для развития Среднего коридора. Он подчеркнул, что Азербайджан готов к сотрудничеству в этом контексте и с Китаем, добавив, что во время государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан в Баку был принят товарный состав из Китая, "что является важным моментом, свидетельствующим о транспортном потенциале Среднего коридора".
Спецпредставитель китайского правительства выразил признательность за поддержку Азербайджаном территориальной целостности Китая. Ву Хонгбо заявил, что "связи между Азербайджаном и Китаем развиваются на основе взаимного доверия, отметив, что двусторонние отношения находятся на очень хорошем уровне". "Он подчеркнул азербайджано-китайское сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и большое значение Среднего коридора для его страны", - говорится также в информации.
Ву Хонгбо "отметил значение XI Глобального Бакинского форума Международного центра Низами Гянджеви, подчеркнул, что на нем также будут проведены важные обсуждения".
"На встрече были высоко оценены взаимная поддержка Азербайджана и Китая в рамках международных организаций и взаимодействие в этом контексте, а также расширение сотрудничества между нашими странами в культурно-гуманитарной сфере", - отмечается в информации.
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