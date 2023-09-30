Алиев выразил пожелание продолжения азербайджано-китайского сотрудничества на освобожденных от оккупации территориях

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю национального праздника страны - Дня основания Китайской Народной Республики, сообщает сайт азербайджанского лидера.
"Расширение сотрудничества с Китаем, близким другом и надежным партнером, является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана. Я рад, что азербайджано-китайские отношения, основанные на древней истории и добрых традициях, развиваются по восходящей линии, а наше партнерство день ото дня обогащается новым содержанием", - говорится в сообщении.
Алиев с удовлетворением отметил, что двусторонние отношения между странами сегодня имеют широкую повестку дня: "Наше взаимовыгодное сотрудничество имеет очень ясные и большие перспективы в сфере экономики, торговли, транспортно-логистики, возобновляемой энергетики, гуманитарной и других сферах. В то же время увеличение объемов грузов, транспортируемых из Китая на запад через Азербайджан, является еще одним наглядным примером нашего успешного взаимодействия в рамках проекта "Пояс и путь".
Алиев отметил, что китайские компании уже давно эффективно работают в Азербайджана и играют важную роль в развитии межгосударственных отношений, и хотел бы, чтобы это сотрудничество продолжалось на наших территориях, освобожденных от оккупации.
Президент высоко оценил поддержку Китаем территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.
"Уверен, что ради интересов наших народов мы успешно продолжим совместные усилия по дальнейшему развитию азербайджано-китайских многоплановых отношений, углублению двустороннего и многостороннего сотрудничества и поднятию его на уровень стратегического партнерства", - говорится в сообщении.
В.Алиев
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