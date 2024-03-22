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Транспорт и связь 22.03.2024 12:00

Китай в январе-феврале в 2 раза увеличил экспорт легковушек в Азербайджан, поставки электромобилей взлетели в 4,3 раза

Экспорт легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, из Китая в Азербайджане в январе-феврале 2024 года вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, примерно до 2 тыс. единиц, следует из расчетов агентства "Интерфакс-Азербайджан", основанных на данных главного таможенного управления КНР.

В денежном выражении поставки за отчетный период выросли в 2,5 раза, примерно до $46,9 млн.

В январе-феврале в Азербайджан из Китая, в частности, было ввезено порядка 460 электромобилей (рост в 4,3 раза год к году). В стоимостном выражении поставки этих транспортных средств выросли в 5,3 раза, до $18,5 млн.

Как сообщалось ранее, в 2023 году из Китая в Азербайджан, по данным главного таможенного управления КНР, было поставлено около 7,7 тыс. легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, на $157,2 млн.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КИТАЙ, ТРАНСПОРТ, СТАТИСТИКА


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