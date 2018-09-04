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Дальнее зарубежье 04.09.2018 10:45

Трамп призвал режим Асада, Иран и Россию отказаться от атаки на сирийскую провинцию Идлиб

Во избежание гуманитарной катастрофы правительственным войскам Сирии, а также Ирану и России следует отказаться от силового освобождения провинции Идлиб на севере страны, заявил президент США Дональд Трамп.

"Президент Башар Асад не должен безрассудно атаковать Иддиб", - написал он в своем твиттере.

Д.Трамп подчеркнул: "Россияне и иранцы сделают огромную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Могут погибнуть сотни тысяч людей".

"Не позвольте этому произойти!", - подчеркнул американский президент.

Провинция Идлиб считается последним оплотом террористических группировок в Сирии.

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Тэги: США, ТРАМП, ИДЛИБ, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]