Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9727 RUR   0.025 GBR   2.1865 TRY   0.2565

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.80 Brent   78.15

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 34° Завтра 19° 28° 6 Сен 19° 29° 7 Сен 21° 30°

Дальнее зарубежье 04.09.2018 20:44

Потенциальному кандидату в президенты Бразилии предъявили обвинения в коррупции

Бывшему мэру Сан-Паулу и потенциальному кандидату от Партии трудящихся на грядущих выборах президента Бразилии Фернанду Аддаду предъявлены обвинения в коррупции, сообщает во вторник сайт телерадиокорпорации "Глобу".

Официальные обвинения в его адрес выдвинула прокуратура Сан-Паулу. Согласно версии прокуратуры, Ф.Аддад получил взятку от инженерно-строительной компании UTC Engenharia в размере 2,6 млн бразильских реалов (почти $625 тыс.).

В прокуратуре утверждают, что деньги он получил наличными в долларах США от скандально известного банкира Алберту Юсефа, являвшего фигурантом ряда коррупционных разбирательств. В настоящее время А.Юсеф отбывает тюремное заключение. По информации прокуратуры, взятка была получена в 2013 году для погашения долгов его предвыборной кампании на пост мэра Сан-Паулу.

В обмен компания, по мнению следователей, получила поддержку от Ф.Аддада, который в итоге занял пост мэра и помогал ей получать контракты на исполнение работ в городе.

Офис Ф.Аддада отрицает его причастность к получению этих средств. Компания UTC Engenharia заявила, что намерена сотрудничать со следствием.

Ф.Аддад является кандидатом в вице-президенты в Бразилии от Партии трудящихся на грядущих всеобщих выборах. Учитывая то, что Высший избирательный суд (ВИС) Бразилии отстранил в конце прошлой недели бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву от участия в президентской гонке, поскольку тот отбывает тюремное заключение, Ф.Аддад, как ожидается, должен теперь стать новым кандидатом в президенты от партии. Партия трудящихся пока не объявила об этом.

При бывших президентах Луле да Силве и его преемнице Дилме Русеф он занимал пост министра образования, также Ф.Аддад с 2013 по 2017 год являлся мэром Сан-Паулу.

ВИС вынес решение по участию Лулы да Силвы в грядущих выборах в конце прошлой недели. Согласно бразильскому законодательству, человек, осужденный по тем коррупционным статьям, которые вменяются бывшему президенту, не может участвовать в президентских выборах.

Несмотря на то, что Лула да Силва отбывает тюремный срок, он чрезвычайно популярен среди бразильцев. За несколько дней до решения ВИС его кандидатуру на выборах готовы были поддержать 40% бразильцев, его ближайший соперник Жаир Болсонару отставал почти с двукратным отрывом. Уровень поддержки остальных кандидатов либо достигал, либо не превышал 5%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРАЗИЛИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КАНДИДАТ, КОРРУПЦИЯ


Похожие новости


Президент Бразилии распорядился направить войска на границу с Венесуэлой Темер не намерен переизбираться на пост президента Бразилии в 2018 году - СМИ Президенту Бразилии предъявлены новые обвинения в коррупции Путин и прибывающий в Россию президент Бразилии обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений Президенту Бразилии дали еще три дня на подготовку ответов для полиции по делу о коррупции Голосование по импичменту президента Бразилии может пройти после Олимпиады

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]