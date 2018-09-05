Нерешенный карабахский конфликт является угрозой для мира и безопасности в регионе – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что для политического урегулирования карабахского конфликта вооруженные силы Армении должны быть выведены со всех оккупированных азербайджанских территорий.

Э.Мамедъяров в среду провел встречу с японским коллегой Таро Коно, на которой проинформировал о ходе переговорного процесса по карабахскому урегулированию, проводимого при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Для политического урегулирования конфликта и обеспечения справедливого мира согласно требованиям резолюций Совета Безопасности ООН, войска Армении должны быть выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана», - заявил Э.Мамедъяров, слова которого приводится в сообщении МИД Азербайджана.

Азербайджанский министр подчеркнул, что нерешенность конфликта, а также незаконное нахождение ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана "являются угрозой для регионального мира и безопасности".

В свою очередь, Т.Коно отметил, что официальный Токио поддерживает мирное урегулирование конфликта на основе норм и принципов международного права.

Ф.Исазаде