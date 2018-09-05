Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9712 RUR   0.025 GBR   2.1861 TRY   0.2546

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.87 Brent   78.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 34° Завтра 18° 28° 7 Сен 21° 31° 8 Сен 21° 29°

Карабахский конфликт 05.09.2018 15:17

Нерешенный карабахский конфликт является угрозой для мира и безопасности в регионе – глава МИД Азербайджана

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что для политического урегулирования карабахского конфликта вооруженные силы Армении должны быть выведены со всех оккупированных азербайджанских территорий.

Э.Мамедъяров в среду провел встречу с японским коллегой Таро Коно, на которой проинформировал о ходе переговорного процесса по карабахскому урегулированию, проводимого при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Для политического урегулирования конфликта и обеспечения справедливого мира согласно требованиям резолюций Совета Безопасности ООН, войска Армении должны быть выведены со всех оккупированных территорий Азербайджана», - заявил Э.Мамедъяров, слова которого приводится в сообщении МИД Азербайджана.

Азербайджанский министр подчеркнул, что нерешенность конфликта, а также незаконное нахождение ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана "являются угрозой для регионального мира и безопасности".

В свою очередь, Т.Коно отметил, что официальный Токио поддерживает мирное урегулирование конфликта на основе норм и принципов международного права.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


"Казанская формула" карабахского урегулирования наиболее приемлемая – российский политолог Президент Азербайджана намерен обсудить с Путиным вопросы урегулирования карабахского конфликта Главы МИД Азербайджана и Армении в сентябре в Нью-Йорке будут обсуждать интенсификацию карабахского урегулирования - Гаджиев Германия готова помочь в решении карабахского конфликта - Меркель Президент Алиев обсудил карабахское урегулирование с главой комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Служба сына премьера Армении в Карабахе доказывает отсутствие у Еревана намерений решить конфликт – министр обороны Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]