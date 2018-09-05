Президент Додон намерен войти в список социалистов на выборах в парламент Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон намерен баллотироваться в депутаты, чтобы помочь Партии социалистов (ПСРМ) на выборах.
"В настоящее время я рассматриваю возможность баллотироваться в парламент по спискам Партии социалистов, чтобы помочь партии победить на выборах. ПСРМ - пропрезидентская партия. Президент без парламентского большинства не может исполнять свои обязанности. В 2016 году социалисты меня поддержали, но оппоненты урезали полномочия президента. Если мы хотим избавиться от них - необходимо идти одной командой", - заявил И.Додон журналистам в среду во время заседания Национального совета ПСРМ.
По его словам, ПСРМ ставит задачу получить большинство мандатов по партийным спискам, а также победить в большинстве одномандатных округов.
"Наша обязанность - получить большинство голосов на выборах по партийным спискам и победить в округах. Я помогу партии получить большинство, но останусь президентом. Законодательство не предусматривает уход с должности президента и премьер-министра в случае участия их в парламентских в выборах", - подчеркнул президент.
Он сообщил, что с субботы Партия социалистов начнет проводить во всех райцентрах предвыборные мероприятия, в рамках которых будут определены кандидаты от ПСРМ по одномандатным округам.
"К середине октября мы посетим все города в Молдавии, а в конце октября или начале ноября соберемся на массовую акцию в Кишиневе. Мы должны на этих мероприятиях разъяснить гражданам, что нет никакой разницы между властью и так называемой правой оппозицией. Все они вместе правили в последние девять лет", - заявил И.Додон.
На заседании Республиканского совета ПСРМ было решено, что партия начинает выдвигать своих представителей в округах для участия в парламентских выборах.
"Это будут надежные люди, обладающие авторитетом на местах, свято разделяющие партийные принципы, которые не предадут своих избирателей и не отступят ни с единого пункта программы Партии социалистов", - подчеркивается в пресс-релизе ПСРМ.
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