Украина в январе-августе импортировала из Азербайджана нефти на $274 млн

Украина в январе-августе 2018 года сократила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 14,6% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года - до 522,603 тыс. тонн.
По данным Государственной фискальной службы, нефть импортирована на сумму $288,708 млн (на 12,9% больше, чем в январе-августе 2017 года). Из Азербайджана поступило сырье на $273,989 млн, из Алжира - на $7,176 млн, из Ирана - на $5,094 млн, из других стран - на $2,448 млн.
Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в отчетный период не осуществляла.
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