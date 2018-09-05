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ТЭК 05.09.2018 17:41

Украина в январе-августе импортировала из Азербайджана нефти на $274 млн

Украина в январе-августе 2018 года сократила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 14,6% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года - до 522,603 тыс. тонн.

По данным Государственной фискальной службы, нефть импортирована на сумму $288,708 млн (на 12,9% больше, чем в январе-августе 2017 года). Из Азербайджана поступило сырье на $273,989 млн, из Алжира - на $7,176 млн, из Ирана - на $5,094 млн, из других стран - на $2,448 млн.

Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в отчетный период не осуществляла.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, НЕФТЬ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]