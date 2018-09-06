В преддверии нового учебного года Bank Respublika обрадовал детей

Роль образования в формировании и становлении человека как личности – неоспорима. Поэтому общество формируется в соответствии с уровнем и качеством образования.

Выделяющий особое внимание социальным проектам Банк Республика, в этот раз с целью поддержки образования обрадовал первоклассников из прифронтовой зоны.

Сотрудники банка вместе с благотворительной организацией “Güvən” накануне нового учебного года побывали в 5 школах, находящихся в поселке Гайыдыш, Физулинского района и в селе Джоджуг Мерджанлы, Джабраильского района.

На встречах сотрудники банка подарили портфели и школьные принадлежности более чем 100 детям из семей вынужденных переселенцев, которые в этом году пойдут в первый класс и пожелали им успехов в учёбе, приобретении новых знаний и становлении в будущем выдающемся личностями нашей страны.

Преподаватели, выступившие на мероприятии, отметили, что, не смотря на расположение школы близко к линии соприкосновения с врагом, успеваемость школьников и качество образования на очень высоком уровне.

Как сообщили из банка, политика корпоративной социальной ответственности является одной из приоритетных сфер для Банка, и в будущем Банк продолжит реализовывать подобные социальные проекты.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.