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07.09.2018 13:05

Эльгар Багиров назначен главным исполнительным директором Caspian Energy USA

Эльгар Багиров назначен на должность главного исполнительного директора компании Caspian Energy USA. Об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

По его словам, Caspian Energy USA будет представлять интересы, и управлять проектами Caspian American Club, Caspian European Club, Caspian Asian Club и Caspian Energy International Media Group на территории США.

Тельман Алиев отметил, что Эльгар Багиров активно участвует в работе Правления Caspian European Club, а также успешно возглавляет SME (SMALL & MEDIUM ENTREPRISES) COMMITTEE, входящий в состав Caspian European Club.

Эльгар Багиров родился в городе Баку, 2 октября 1986-го года. Окончив школу в США, поступил в Академию Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики на факультет Административного Управления. В 2004 году начал свою профессиональную деятельность в Программе Развития Организации Объединенных Наций. В 2007-ом году основал компанию Times Consulting. С 2015-ого года является соучредителем компании BT Project, владельцем бренда Gate 25. C 2017 -го года является членом правления Caspian European Club и возглавляет Комитет по Малому и Среднему Бизнесу Клуба.

Эльгар Багиров поблагодарил высшее руководство Клуба, отметив, что приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное высокое доверие и будет способствовать развитию торгово-экономических связей между частным сектором Азербайджана и США, а также окажет содействие в привлечении американских компаний в каспийско-черноморский регион и наоборот.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.

24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

Председателем Caspian European Club со дня основания является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]