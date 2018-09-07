Бывший замначальника полиции Армении вызван на допрос по делу о разгоне демонстрации в 2015 году

Бывший заместитель начальника полиции Армении, экс-командующий внутренними войсками страны, генерал-майор Левон Ераносян вызван на допрос в Специальную следственную службу по делу о разгоне демонстрации в 2015 году во время протестов против повышения цен на электроэнергию.
"Л.Ераносян вызван на допрос по делу "Электрик Ереван"", - сказал "Интерфаксу" в пятницу осведомленный источник.
В Специальной следственной службе пока не комментируют эту информацию.
Летом 2015 года в Ереване проходили широкомасштабные акции протеста против повышения цен на электричество. Утром 23 июня полиция Армении провела операцию по разгону демонстрантов. По данным полиции, были задержаны 237 человек. Все они позднее были освобождены. 6 июля полиция провела операцию по разбору баррикад из мусорных баков на проспекте Баграмяна и вытеснению протестующих с проезжей части.
Л.Ераносян был освобожден с должности после смены власти в Армении.
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