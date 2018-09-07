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Внешняя политика 07.09.2018 18:18

Азербайджан и Литва на очередном заседании МПК обсудят вопрос увеличения взаимного товарооборота

Замминистры иностранных дел Азербайджана и Литвы Халаф Халафов и Дариус Скусевичус провели в Вильнюсе двусторонние межмидовские политические консультации, сообщает пресс-служба внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы экономического сотрудничества между двумя странами, перспективы расширения сотрудничества в ненефтяном секторе, в сферах АПК, инфраструктуры, информационных технологий, туризма, культуры, образования и др. Обе стороны признали необходимость увеличения торгового оборота между странами и отметили необходимость обсудить эти вопросы в ходе очередного заседания межправительственной комиссии (МПК)», - говорится в сообщении МИД.

Также состоялся обмен мнениями относительно армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, отмечена важность единой позиции ЕС по региональным конфликтам, и решение существующих конфликтов в рамках территориальной целостности государств в рамках международных правовых норм и уважении суверенитета.

В ходе политических консультаций была дана обширная информация о транспортных проектах «Север-Юг», «Восток-Запад», о возможностях выхода Литвы посредством этих маршрутов в Центральную Азию и в другие страны. Также состоялся обмен мнениями относительно проекта Южного газового коридора, транспортному коридору «Викинг».

«В ходе встречи была дана высокая оценка вкладу Азербайджана в борьбе с международным терроризмом и плодотворному сотрудничеству в рамках НАТО»,- отмечается в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ЛИТВА, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]