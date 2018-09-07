Азербайджан и Литва на очередном заседании МПК обсудят вопрос увеличения взаимного товарооборота

Замминистры иностранных дел Азербайджана и Литвы Халаф Халафов и Дариус Скусевичус провели в Вильнюсе двусторонние межмидовские политические консультации, сообщает пресс-служба внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
«В ходе встречи были обсуждены вопросы экономического сотрудничества между двумя странами, перспективы расширения сотрудничества в ненефтяном секторе, в сферах АПК, инфраструктуры, информационных технологий, туризма, культуры, образования и др. Обе стороны признали необходимость увеличения торгового оборота между странами и отметили необходимость обсудить эти вопросы в ходе очередного заседания межправительственной комиссии (МПК)», - говорится в сообщении МИД.
Также состоялся обмен мнениями относительно армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, отмечена важность единой позиции ЕС по региональным конфликтам, и решение существующих конфликтов в рамках территориальной целостности государств в рамках международных правовых норм и уважении суверенитета.
В ходе политических консультаций была дана обширная информация о транспортных проектах «Север-Юг», «Восток-Запад», о возможностях выхода Литвы посредством этих маршрутов в Центральную Азию и в другие страны. Также состоялся обмен мнениями относительно проекта Южного газового коридора, транспортному коридору «Викинг».
«В ходе встречи была дана высокая оценка вкладу Азербайджана в борьбе с международным терроризмом и плодотворному сотрудничеству в рамках НАТО»,- отмечается в сообщении.
Б.Рустамбеков
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