Литва призывает задуматься о 14 санкционном пакете против РФ с акцентом на секторальные санкции

МИД Литвы на фоне подготовки Евросоюзом очередного, тринадцатого, пакета санкций в отношении России призывает не останавливаться на этом и начать подготовку четырнадцатого пакета ограничительных мер.

"О четырнадцатом пакете санкций нужно начинать говорить уже сейчас, в нем должны появиться новые, может быть, я бы сказал, сектора, потому что индивидуальные санкции индивидуальны, наибольшее влияние на российскую экономику, конечно, оказывают отраслевые санкции. Я думаю, что в этом году мы (на тринадцатом пакете санкций - ИФ) не остановимся", - сказал заместитель министра иностранных дел Литвы Симонас Шатунас в среду в интервью одной из литовских радиостанций.

По его словам, Литва и другие страны Балтии прилагают значительные усилия для того, чтобы таможня и другие службы работали эффективно при реализации санкций. Однако, по мнению замминистра, необходимо призвать коллег из стран ЕС еще более эффективно отслеживать, есть ли случаи уклонения от санкций, и сокращать их, если таковые обнаруживаются.

ЕС готовится принять 13-й пакет санкций накануне начала российской военной операции на Украине. Ограничительные меры охватят около 200 субъектов, преимущественно оборонной и охранной отраслей.

"Мы ориентируемся на частных лиц и компании, которые так или иначе способствуют укреплению военно-технологического потенциала России, ее оборонной промышленности и сферы безопасности в целом", - заявил замминистра.

В настоящее время ЕС применяет санкции примерно к 1,5 тыс. граждан России и Белоруссии и 207 предприятий и организаций.