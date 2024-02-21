Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8386 RUR   0.0184 GBR   2.1476 TRY   0.055

Цена на нефть

20.02 $/bbl +/- WTI 78.18 -1.01 Brent 82.34 -1.22

Дальнее зарубежье 21.02.2024 12:18

Литва призывает задуматься о 14 санкционном пакете против РФ с акцентом на секторальные санкции

МИД Литвы на фоне подготовки Евросоюзом очередного, тринадцатого, пакета санкций в отношении России призывает не останавливаться на этом и начать подготовку четырнадцатого пакета ограничительных мер.

"О четырнадцатом пакете санкций нужно начинать говорить уже сейчас, в нем должны появиться новые, может быть, я бы сказал, сектора, потому что индивидуальные санкции индивидуальны, наибольшее влияние на российскую экономику, конечно, оказывают отраслевые санкции. Я думаю, что в этом году мы (на тринадцатом пакете санкций - ИФ) не остановимся", - сказал заместитель министра иностранных дел Литвы Симонас Шатунас в среду в интервью одной из литовских радиостанций.

По его словам, Литва и другие страны Балтии прилагают значительные усилия для того, чтобы таможня и другие службы работали эффективно при реализации санкций. Однако, по мнению замминистра, необходимо призвать коллег из стран ЕС еще более эффективно отслеживать, есть ли случаи уклонения от санкций, и сокращать их, если таковые обнаруживаются.

ЕС готовится принять 13-й пакет санкций накануне начала российской военной операции на Украине. Ограничительные меры охватят около 200 субъектов, преимущественно оборонной и охранной отраслей.

"Мы ориентируемся на частных лиц и компании, которые так или иначе способствуют укреплению военно-технологического потенциала России, ее оборонной промышленности и сферы безопасности в целом", - заявил замминистра.

В настоящее время ЕС применяет санкции примерно к 1,5 тыс. граждан России и Белоруссии и 207 предприятий и организаций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, РОССИЯ, САНКЦИИ, МИД


Похожие новости


Планы создания польско-литовско-украинского воинского соединения направлены на оккупацию части Украины - Путин Президент Литвы призвал к размещению сил НАТО на границе в Россией на постоянной основе Блинкен и глава МИД Литвы подтвердили готовность продолжать давление на Россию и осудили политику Китая Литва поддержала решение ЕК по ж/д транзиту в Калининград Возможный ответ РФ по вопросу транзита вряд ли сильно повлияет на экономику Литвы, считает Минэкономики страны НАТО контактирует с Литвой по проблеме транзита грузов через ее территорию в Калининградскую область РФ - Столтенберг Боррель: Литва применяет против РФ санкции ЕС, односторонних мер не вводила Президент Литвы утвердил решение об отзыве посла в РФ с 1 июня ЕС хочет положить конец топливной зависимости от России - президент Литвы Литва отзывает посла в РФ с 1 июня и закрывает консульство в Петербурге с 7 июня

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az