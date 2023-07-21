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Дальнее зарубежье 21.07.2023 14:32

Планы создания польско-литовско-украинского воинского соединения направлены на оккупацию части Украины - Путин

Планы по созданию польско-литовско-украинского военного соединения направлены на последующую оккупацию Западной Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

На оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ глава государства заметил, что "речь идёт не о каком-то сборище наёмников - их достаточно там, и они уничтожаются, - а именно о регулярном, сколоченном, оснащённом воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины".

"В том числе для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути, если называть вещи своими именами, для последующей оккупации этих территорий. Ведь перспектива очевидна - если польские части войдут, например, во Львов или на другие территории Украины, то они там и останутся. Причём останутся навсегда", - продолжил он.

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Тэги: РОССИЯ, ПОЛЬША, ЛИТВА, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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