Польша построит заграждение по всему периметру границы с Калининградской областью

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил в пятницу, что Польша построит барьер на всем протяжении границы с Калининградской областью РФ.

"Я не только за строительство надежного заграждения, но мы также объявили, что сначала начинаем установку системы периметрии, которая позволит нам обеспечить безопасность границы с помощью электроники, но позже будем возводить соответствующий физический барьер на отдельных участках", - сказал премьер Польши, отвечая на вопрос общественного радио Radio Olsztyn.

"Наконец на всем протяжении границы (...) будем выстраивать соответствующий физический барьер, чтобы жители могли чувствовать себя в еще большей безопасности", - добавил Моравецкий.

Он напомнил, что сейчас пограничное заграждение на участке границы Польши с Калининградской областью России представляет собой 200-километровый забор из колючей проволоки. В настоящее время там устанавливается система камер и датчиков, эти работы "близятся к завершению".

Польский премьер добавил, что "когда можно будет мирно вести приграничную деятельность с нашим восточным соседом, мы сделаем это возможным посредством соответствующей инфраструктуры пересечения границы".