Один палестинец погиб, около 100 пострадали в ходе протестов на границе сектора Газа

Палестинский подросток погиб в ходе протестов на границе сектора Газа и Израиля, сообщает в пятницу газета "Гаарец" со ссылкой на департамент здравоохранения сектора Газа.
Подростку было 17 лет. Он получил смертельное огнестрельное ранение.
Кроме того, огнестрельные ранения получили 30 человек, 64 пострадали от слезоточивого газа.
Акции протеста на границе сектора Газа и Израиля регулярно проводятся с конца марта, они зачастую переходят в столкновения между палестинцами и израильскими военными.
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