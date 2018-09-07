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Дальнее зарубежье 07.09.2018 23:43

Один палестинец погиб, около 100 пострадали в ходе протестов на границе сектора Газа

Палестинский подросток погиб в ходе протестов на границе сектора Газа и Израиля, сообщает в пятницу газета "Гаарец" со ссылкой на департамент здравоохранения сектора Газа.

Подростку было 17 лет. Он получил смертельное огнестрельное ранение.

Кроме того, огнестрельные ранения получили 30 человек, 64 пострадали от слезоточивого газа.

Акции протеста на границе сектора Газа и Израиля регулярно проводятся с конца марта, они зачастую переходят в столкновения между палестинцами и израильскими военными.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, СТОЛКНОВЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]