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Карабахский конфликт 10.09.2018 13:18

МГ ОБСЕ не способна решить карабахский конфликт, считает глава думского комитета по делам СНГ

Глава Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников считает Минскую группу ОБСЕ неспособной урегулировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.

"Только два президента - Азербайджана и России, и премьер Армении, могут решить карабахский конфликта. Никакая Минская группа не может его урегулировать", - сказал Л.Калашников в понедельник в ходе видеомоста Баку-Москва.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, РЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]