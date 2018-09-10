МГ ОБСЕ не способна решить карабахский конфликт, считает глава думского комитета по делам СНГ

Глава Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников считает Минскую группу ОБСЕ неспособной урегулировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.
"Только два президента - Азербайджана и России, и премьер Армении, могут решить карабахский конфликта. Никакая Минская группа не может его урегулировать", - сказал Л.Калашников в понедельник в ходе видеомоста Баку-Москва.
Ф.Исазаде
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